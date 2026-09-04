Бивш на халф на Славия помощник на Лаптопа в Академик

Селекционерът на девическия национален отбор на България до 17 г. Троян Радулов започва работа в Академик (София). Специалистът влиза в треньорския щаб на Костадин Ангелов и ще му помага през настоящия сезон в столичната южна "Б" окръжна група. Радулов от дълги години работи в системата на детско-юношеския футбол като треньор в школата "РД Спорт". Той обаче познава отлично и обстановката в столичното първенство при мъжете. Именно под негово ръководство представителният отбор на академията, съставен изцяло от юноши, завърши на второ място през миналия сезон в "Б" окръжна.

Костадин Ангелов застава начело на Академик (София)

Троян Радулов е тясно свързан не само със софийската група, но и със самия Академик. В края на кариерата си той прекарва четири години като футболист в редиците на "студентите", като през последните две от тях съчетава ролята на състезател с тази на играещ помощник-треньор. Тогава отборът печели баража за влизане в "А" група и една година участва в най-високото ниво на българския футбол.

С девойките на България до 17 г. Троян Радулов участва на Европейското първенство през 2019 г., на което страната ни бе домакин. Бившият полузащитник има и богат опит по родните терени, където, освен с екипа на Академик (София), е играл още за Септември (София), Велбъжд (Кюстендил), Славия, Конелиано, Видима-Раковски и Спартак (Варна). В кариерата си е записал над 300 мача в професионалния футбол, близо 130 от които в „А“ група.

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