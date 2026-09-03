Riot Games обяви нов международен турнир по LoL за Tier 2 отбори

Riot Games и TJ Sports обединяват усилия за нов международен турнир по League of Legends - World Star Challengers Invitational (WSCI). Надпреварата ще даде сцена на Tier 2 отбори от различни региони, като 16 състава ще се борят за титлата от 20 септември до 2 октомври.
Форматът ще наподобява този на Worlds. Тимовете ще бъдат разделени в четири групи по четири, като ще играят двойна система всеки срещу всеки. Първите два отбора от всяка група ще продължат към елиминациите, където ще се играе във формат best-of-five.
В турнира ще участват представители на LCK CL, LDL, EMEA, NACL, LRN/LRS, Circuito Desafiante, PCS, LJL и VCS, както и победителят от Asia Masters 2026. Според информация от Sheep Esports отборите се очаква да пътуват до Южна Корея, за да играят при еднакви условия и ping.
Сред потвърдените участници са Galions и Solary от EMEA, Vivo Keyd Stars Academy от Бразилия, EDward Gaming Youth и Bilibili Gaming Junior от LDL, както и Dplus Challengers, който спечели Asia Masters.
Снимка: LoL EsportsДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google