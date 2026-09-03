Riot Games обяви нов международен турнир по LoL за Tier 2 отбори

Riot Games и TJ Sports обединяват усилия за нов международен турнир по League of Legends - World Star Challengers Invitational (WSCI). Надпреварата ще даде сцена на Tier 2 отбори от различни региони, като 16 състава ще се борят за титлата от 20 септември до 2 октомври.

TIER 2 HISTORY IN THE MAKING! 🏆



For the first time, EMEA Masters teams will compete on a global stage against representatives from all major LoL Esports regions.



Here’s everything you need to know about WSCI ⬇️ https://t.co/imJhHSk7Cq pic.twitter.com/kRKZyz7Sed — EMEA Masters (@EMEAmasters) September 3, 2026

Форматът ще наподобява този на Worlds. Тимовете ще бъдат разделени в четири групи по четири, като ще играят двойна система всеки срещу всеки. Първите два отбора от всяка група ще продължат към елиминациите, където ще се играе във формат best-of-five.

В турнира ще участват представители на LCK CL, LDL, EMEA, NACL, LRN/LRS, Circuito Desafiante, PCS, LJL и VCS, както и победителят от Asia Masters 2026. Според информация от Sheep Esports отборите се очаква да пътуват до Южна Корея, за да играят при еднакви условия и ping.

Сред потвърдените участници са Galions и Solary от EMEA, Vivo Keyd Stars Academy от Бразилия, EDward Gaming Youth и Bilibili Gaming Junior от LDL, както и Dplus Challengers, който спечели Asia Masters.

Снимка: LoL Esports

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