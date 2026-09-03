NAVI е опитал да върне двама бивши таланти от академията

Топ журналистът от Counter-Strike сцената Джеймс Банкс заяви, че може да потвърди информацията за опит на NAVI да промени състава си след Мейджъра през лятото.

Според него организацията първо е отправила оферта към 17-годишния Дзиугас "dziugss" Степонавичус, който в момента играе за FUT.

Литовецът е отказал предложението, след което NAVI се е насочил към друг бивш играч на академията си – Дмитро "dem0n" Мирошниченко. И той обаче е предпочел да остане във FUT.

Снимка: HLTV

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