Германия спечели континенталната титла по FIFAe Rocket League

Германия е новият континентален шампион по FIFAe Rocket League. Националният отбор на страната стигна до титлата след впечатляващ обрат срещу Англия във финала, спечелен с 4:2.

Двата тима предложиха истински спектакъл, но германците показаха по-голяма устойчивост в решаващите моменти и заслужено стигнаха до трофея. Освен Германия и Англия, още четири национални отбора си осигуриха участие на Световното първенство.

Чехия, Италия, Франция и Нидерландия също спечелиха достатъчно мачове в турнира, за да се класират за най-голямата международна надпревара по Rocket League.

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