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eSports гранд готви навлизане в традиционния спорт

  • 2 сеп 2026 | 19:40
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eSports гранд готви навлизане в традиционния спорт

Голяма френска организация по електронни спортове - Team Vitality, може да разшири дейността си далеч отвъд електронните спортове. "Пчеличките" преговарят за придобиването на контролния пакет акции във волейболния гранд Пари Волей.

Пари Волей е сред най-титулуваните клубове във френския волейбол. Парижани имат девет шампионски титли на страната, а през 2001 година записват исторически успех, превръщайки се в първия френски тим, спечелил мъжката Шампионска лига, а това лято спечели Купата на Франция.

Снимка: Team Vitality

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