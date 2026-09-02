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  3. NiP привлече Krimbo под наем и му повери капитанската роля

NiP привлече Krimbo под наем и му повери капитанската роля

  • 2 сеп 2026 | 18:08
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NiP привлече Krimbo под наем и му повери капитанската роля

Отборът по CS2 на Ninjas in Pyjamas обяви промяна в състава си, привличайки Карим "Krimbo" Муса под наем от BIG. Германецът ще заеме освободеното място от Марко "Snappi" Пфайфър, който наскоро беше преместен на резервната скамейка.

Освен като стрелец, Krimbo ще изпълнява и ролята на лидер на петицата. За него това ще бъде завръщане към състезателната сцена след близо година извън основния състав на BIG.

В периода си с германската организация той записва среден рейтинг от 1.10 и участва на три Мейджър турнира между 2022 и 2024 г., като при всяко участие достига до Legends фазата.

Снимка: HLTV

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