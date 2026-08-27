Българският ACEND със силно начало на плейофите на CCT 7

Отборът на ACEND започна успешно участието си в плейофите на CS2 турнира CCT, след като победи мултинационалния UNiTY с 2:0 (16-14, 13-10).
Българите играха без титулярния си снайперист Дейвид "h4rn" Бенчев, на чието място се състезаваше Славен "AwaykeN" Любенов.
На Ancient ACEND пропусна голяма преднина, но показа характер в продълженията и спечели. На Inferno българският тим затвори мача
AwaykeN записа 19 фрага, а Калин "kalubeR" Ерендицов добави още 16. На четвъртфиналите ACEND ще се изправи срещу френския Gen One на 29 август.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google