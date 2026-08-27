Българският ACEND със силно начало на плейофите на CCT 7

Отборът на ACEND започна успешно участието си в плейофите на CS2 турнира CCT, след като победи мултинационалния UNiTY с 2:0 (16-14, 13-10).

That was closer than we expected. Well played by both teams, and a 16:14 win on Ancient! 🫡



Time for Inferno! pic.twitter.com/lKrUPBfD6o — ACEND CLUB (@AcendClub) August 27, 2026

Българите играха без титулярния си снайперист Дейвид "h4rn" Бенчев, на чието място се състезаваше Славен "AwaykeN" Любенов.

На Ancient ACEND пропусна голяма преднина, но показа характер в продълженията и спечели. На Inferno българският тим затвори мача

AwaykeN записа 19 фрага, а Калин "kalubeR" Ерендицов добави още 16. На четвъртфиналите ACEND ще се изправи срещу френския Gen One на 29 август.

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