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  3. Отборът на Алекс "Rainwaker" Петров намери заместник на Bymas

Отборът на Алекс "Rainwaker" Петров намери заместник на Bymas

  • 25 авг 2026 | 20:11
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Отборът на Алекс "Rainwaker" Петров намери заместник на Bymas

Отборът на Алекс "Rainwaker" Петров - Luminosity, официално подписа със Симон "yxngstxr" Боиже, който идва от HEROIC и ще заеме мястото на преместения на пейката Ауримас "Bymas" Пипирас. 21-годишният швед ще бъде стрелец в състава.

През първата половина на годината yxngstxr временно игра като снайперист за HEROIC заради проблеми с визата на Alkaren. Той записа рейтинг от точно 1.00, като помогна на отбора да се класира за Мейджъра в Кьолн и да спечели два турнира.

Снимка: HLTV

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