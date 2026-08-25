Отборът на Алекс "Rainwaker" Петров официално назначи треньора kakafu

Отборът на Luminosity, част от който е Алекс "Rainwaker" Петров, официално обяви Александър "kakafu" Шиманчик за свой нов старши треньор на CS2 състава.

Австрийският специалист вече беше начело на тима по време на XSE Pro League Guangzhou и Световното по електронни спортове, но чак сега назначението му беше официализирано.

На фона на това организацията, която Петров представлява, премести на пейката Ауримас "Bymas" Пипирас. Литовецът беше привлечен с останалата част от състава на Monte, но остана по-малко от два месеца в титулярния състав.

Снимка: HLTV

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