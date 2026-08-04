Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Вече са ясни съдийските назначения за 4-ия кръг на еfbet Лига. Първият мач от програмата, който е между Левски и Локомотив Пловдив в петък от 21:15 часа, ще бъде ръководен от Геро Писков, а на ВАР ще е Волен Чинков. Кристиян Колев пък ще е главен съдия на Септември - ЦСКА.
Ето всички назначения от кръга:
7 август 2026 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Марио Георгиев Данаилов
АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Радан Василев Мирянов
8 август 2026 г., събота, 19:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Ичко Лозев Лозев
8 август 2026 г., събота, 21:15 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Кольо Димитров Данев
9 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Камен Михайлов Алексиев
9 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Георги Петров Стоянов
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Александър Костадинов Костадинов
10 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Петър Милков Николов
СН: Георги Василев Йорданов
10 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Йордан Костадинов Иванов