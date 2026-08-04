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Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 4 авг 2026 | 20:17
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Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Вече са ясни съдийските назначения за 4-ия кръг на еfbet Лига. Първият мач от програмата, който е между Левски и Локомотив Пловдив в петък от 21:15 часа, ще бъде ръководен от Геро Писков, а на ВАР ще е Волен Чинков. Кристиян Колев пък ще е главен съдия на Септември - ЦСКА.

Ето всички назначения от кръга:

7 август 2026 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Геро Георгиев Писков

АС1: Марио Георгиев Данаилов

АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Антонио Тодоров Антов

 СН: Радан Василев Мирянов

  

8 август 2026 г., събота, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Ичко Лозев Лозев

 

8 август 2026 г., събота, 21:15 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Кольо Димитров Данев

 

9 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Лудогорец 1945

 ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Камен Михайлов Алексиев

  

9 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД 

ГС: Кристиян Николов Колев

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Георги Петров Стоянов

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Александър Костадинов Костадинов

  

10 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913 

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Петър Милков Николов

 СН: Георги Василев Йорданов

 

10 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Димитър Димитров Димитров

АВАР: Антонио Тодоров Антов

 СН: Йордан Костадинов Иванов

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