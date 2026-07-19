Още трима напускат Партизан (Червен бряг)

Партизан (Червен бряг) даде официален старт на своята предсезонна подготовка. Вчера старши треньорът на тима Николай Боянов изведе играчите на първо занимание на градския стадион в Червен бряг. Новините в тима са свързани с още трима напускащи играчи. Това са опитните Венцислав Миленов и Стефан Христов, както и младият вратар Мартин Колев. По-рано ви съобщихме, че Денис Георгиев премина в Академик (Свищов), а и Тони Паликрушев напусна тима от Червен бряг. В отбора обаче има момчета, които са на проби, а селекцията остава отворен процес.
"Искам да направя един още по-сплотен и боеспособен тим с играчи, които имат желание да носят екипа на Партизан. Колкото и да е трудно това, ще се борим“, сподели наставникът на тима. Първата контрола на „партизаните“ е следващата събота, 25-ти юли, срещу ФК Троян.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google