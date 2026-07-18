Европейци и южнокорейци ще спорят за титлата от Световното по LoL

Отборите на Karmine Corp и Dplus KIA ще се изправят един срещу друг във финала на Световното по електронни спортове по League of Legends по League of Legends.

THE HOME TEAM HAS DONE IT 🤩@KarmineCorp qualify for the Grand Final! pic.twitter.com/0Mn985B2aR — EWC Extra (@EWC_Extra) July 18, 2026

В първия полуфинал европейският състав на Karmine Corp направи обрат срещу T1 и спечели с 2:1. Големият герой за победителите беше Caliste, който се отличи с най-силно представяне в серията.

Във втория полуфинал южнокорейци Dplus KIA също стигна до успех с 2:1 срещу Gen.G Esports. Корейският тим реши сблъсъка след убедителна победа в третата карта, а Smash беше избран за най-полезен играч на мача.

На 19 юли T1 и Gen.G Esports ще спорят за третото място, а Karmine Corp и Dplus KIA ще определят новия шампион на турнира с награден фонд от 2 милиона долара.

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