Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Европейци и южнокорейци ще спорят за титлата от Световното по LoL

Европейци и южнокорейци ще спорят за титлата от Световното по LoL

  • 18 юли 2026 | 21:09
  • 307
  • 0
Европейци и южнокорейци ще спорят за титлата от Световното по LoL

Отборите на Karmine Corp и Dplus KIA ще се изправят един срещу друг във финала на Световното по електронни спортове по League of Legends по League of Legends.

В първия полуфинал европейският състав на Karmine Corp направи обрат срещу T1 и спечели с 2:1. Големият герой за победителите беше Caliste, който се отличи с най-силно представяне в серията.

Във втория полуфинал южнокорейци Dplus KIA също стигна до успех с 2:1 срещу Gen.G Esports. Корейският тим реши сблъсъка след убедителна победа в третата карта, а Smash беше избран за най-полезен играч на мача.

На 19 юли T1 и Gen.G Esports ще спорят за третото място, а Karmine Corp и Dplus KIA ще определят новия шампион на турнира с награден фонд от 2 милиона долара.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Георги "Jorko" Митев все още няма да дебютира за Liquid

Георги "Jorko" Митев все още няма да дебютира за Liquid

  • 17 юли 2026 | 23:15
  • 857
  • 0
Страхотно начало за българите в квалификациите за Купата на нациите по eSports

Страхотно начало за българите в квалификациите за Купата на нациите по eSports

  • 17 юли 2026 | 22:01
  • 909
  • 0
FL4MUS се завърна официално в GamerLegion

FL4MUS се завърна официално в GamerLegion

  • 17 юли 2026 | 17:05
  • 515
  • 0
Nemiga смени капитана си, 20-годишен играч влиза в състава

Nemiga смени капитана си, 20-годишен играч влиза в състава

  • 17 юли 2026 | 12:52
  • 722
  • 0
България започва битката за Купата на нациите по Counter-Strike

България започва битката за Купата на нациите по Counter-Strike

  • 17 юли 2026 | 10:27
  • 908
  • 0
Нови рокади в бившия отбор на Георги "Jorko" Митев

Нови рокади в бившия отбор на Георги "Jorko" Митев

  • 16 юли 2026 | 22:58
  • 1025
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Локо (Пд), сериозни пропуски на гостите

Лудогорец 0:0 Локо (Пд), сериозни пропуски на гостите

  • 18 юли 2026 | 21:14
  • 12602
  • 22
Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби

Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби

  • 18 юли 2026 | 19:55
  • 18770
  • 25
Официално: Лудогорец привлече герой за Египет на Световното

Официално: Лудогорец привлече герой за Египет на Световното

  • 18 юли 2026 | 20:31
  • 5687
  • 3
Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

  • 18 юли 2026 | 21:08
  • 4045
  • 1
Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

  • 18 юли 2026 | 16:07
  • 41351
  • 24
Левски разпродаде "Герена" за часове

Левски разпродаде "Герена" за часове

  • 18 юли 2026 | 16:54
  • 18821
  • 159