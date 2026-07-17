Георги "Jorko" Митев все още няма да дебютира за Liquid

Отборът на Liquid обяви, че Роланд "ultimate" Томковиак ще се завърне в титулярния съставa за BLAST Bounty Season 2. Причината са изискванията на турнира относно допустимите състави.

ROSTER UPDATE:



As part of our ongoing roster transition, @ultimatecs_go will compete with us during BLAST Bounty Season 2.



In accordance with BLAST's roster eligibility requirements for Wildcard invitations, we are required to field at least three players from our previous… — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) July 17, 2026

Това означава, че дебютът на българина Георги "Jorko" Митев с екипа на Liquid ще бъде отложен. От клуба уточниха, че решението е продиктувано единствено от регламента на BLAST.

Според информации в Северна Америка предстои и нова промяна в състава на Liquid, като Джони "JT" Теодосиу може да замени Камил "siuhy" Шкарадек като капитан на отбора.

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