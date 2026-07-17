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  3. Георги "Jorko" Митев все още няма да дебютира за Liquid

Георги "Jorko" Митев все още няма да дебютира за Liquid

  • 17 юли 2026 | 23:15
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Георги "Jorko" Митев все още няма да дебютира за Liquid

Отборът на Liquid обяви, че Роланд "ultimate" Томковиак ще се завърне в титулярния съставa за BLAST Bounty Season 2. Причината са изискванията на турнира относно допустимите състави.

Това означава, че дебютът на българина Георги "Jorko" Митев с екипа на Liquid ще бъде отложен. От клуба уточниха, че решението е продиктувано единствено от регламента на BLAST.

Според информации в Северна Америка предстои и нова промяна в състава на Liquid, като Джони "JT" Теодосиу може да замени Камил "siuhy" Шкарадек като капитан на отбора.

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