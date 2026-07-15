Дреновец започва през август

ФК Дреновец ще започне подготовката си за новия сезон 2026/27 в Областната група на Видин през месец август. Все още не е уточнена датата, на която отборът ще се събере за първа тренировка, но със сигурност това ще се случи преди 20 август, тъй като тогава или на 21-ви ще бъде изиграна и първата контролна среща, като все още се чака потвърждение за съперника.

От клуба са постигнали договорка и с двама нови футболисти, които да подсилят състава през новата кампания. Техните имена, както и повече подробности за предстоящата кампания, очаквайте на по-късен етап.

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