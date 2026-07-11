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Фратрия взе юноша на Динамо (Киев)

  • 11 юли 2026 | 13:07
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Фратрия взе юноша на Динамо (Киев)

Фратрия официално привлече юношата на Динамо Киев Денис Янаков. Украинецът пристига като свободен агент от румънския Униреа Слобозия

"ФК „Фратрия“ приветства Денис Янаков – футболист с отлична школа, сериозен професионален опит и доказани качества в атака. Юноша на Динамо Киев, бивш национал на Украйна U19, Денис е универсален офанзивен футболист, който може да играе и по двата фланга на атаката. В кариерата си той има над 120 официални мача, 26 гола и 9 асистенции, като е записал 61 мача, 10 гола и 1 асистенция в Украинската Висша лига.

Освен това е защитавал цветовете на клубове като Полися, Черноморец Одеса, Заря Луганск, Верес и Ингулец, натрупвайки ценен опит на най-високо ниво в украинския футбол. Във Фратрия Денис пристига от румънския елитен клуб Униря Слобозия, където записа 10 мача и отбеляза 2 гола в румънската Суперлига.

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