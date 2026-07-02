Георги Иванов празнува юбилей

Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на Локомотив (Пловдив), Левски, Рен (Франция), Самсунспор (Турция), Газиантепспор (Турция) и Риека (Хърватия).

Избран е за Футболист №1 на България през 2000 и 2001 г. С екипа на Левски изиграва общо 239 мача, отбелязвайки 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на "сините", завоювани през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г. Носител на Купата на България за 1998, 2000, 2002 и 2007 г. Голмайстор на българското първенство за сезон 2000-2001 г.

За националния отбор има 34 мача и 4 гола. Притежател на най-високата степен треньорски лиценз – UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в Левски през 2010 г., след което е бил начело на Локомотив (Пловдив) и Черно море.

През 2009 година е назначен за Спортен директор на Левски. От 2019 до 2021 г. е Спортно-технически директор на Локомотив (Пловдив). През 2022 г. става Технически директор на БФС.

На 15 март 2024 г. е избран за президент на Българския футболен съюз. През юли 2025 г. е избран за зам.-председател на Футболната комисия на УЕФА, а от октомври 2025 г. е член и на Комисията за техническо развитие на ФИФА.

"Екипът на Българския футболен съюз честити юбилея на г-н Георги Иванов и му пожелава здраве, щастие и много професионални успехи!", написаха от родната централа.

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