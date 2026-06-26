ФИФА и БФС обсъдиха развитието на аматьорския футбол в България

В периода 25–26 юни в efbet Националната футболна база се проведоха работни срещи между представители на ФИФА и Българския футболен съюз, посветени на анализа и развитието на средата за аматьорския футбол в България.

Инициативата е част от програмата FIFA Amateur Football Environment Analysis, чиято цел е да подпомогне националните футболни асоциации при оценката на състоянието на аматьорския футбол и разработването на устойчиви стратегии за неговото развитие.

От страна на ФИФА участие в работните срещи взеха Томас Данилевичюс – регионален технически консултант за Европа, и Раймондас Статкевичюс – мениджър „Аматьорски футбол“ към ФИФА. Двамата представиха глобалния модел на ФИФА за анализ на средата за развитие на аматьорския футбол и споделиха международни добри практики, които могат да бъдат адаптирани към спецификите на българския футбол.

Българският футболен съюз бе представен от изпълнителния директор Андрей Петров, техническия директор Кирил Котев, директора „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов, мениджъра Grassroots проекти Андон Царев, както и представители на администрацията на централата.

В рамките на първия работен ден бяха обсъдени глобалните тенденции в развитието на аматьорския футбол, както и първите резултати от анализа на средата в България. Експертите на ФИФА и БФС обсъдиха настоящото състояние на аматьорския футбол, съществуващите програми за развитие и възможностите за тяхното надграждане чрез прилагането на успешни международни практики. Програмата включваше и интерактивни работни сесии, насочени към идентифициране на основните предизвикателства и възможностите за развитие на сектора.

Във втория ден към дискусиите се присъединиха и представители на клубовете и външни заинтересовани страни, с които бяха разгледани заключителните изводи от анализа и перспективите за по-тясно сътрудничество в развитието на аматьорския и масовия футбол в България. Основен акцент бе поставен върху изграждането на устойчива среда за развитие на футбола на местно ниво, насърчаването на участието във футболните дейности, подкрепата за клубовете и доброволците, както и разширяването на програмите за детско-юношески и Grassroots футбол.

Проведените работни срещи са поредна стъпка в сътрудничеството между ФИФА и Българския футболен съюз и затвърждават стремежа на БФС да прилага съвременни международни стандарти и добри практики в развитието на аматьорския, масовия и детско-юношеския футбол. Получените анализи и препоръки ще послужат като основа за бъдещи стратегически инициативи, насочени към устойчивото развитие на футбола в България.

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