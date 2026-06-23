Антонио Илиев пред Sportal.bg - за българските таланти в Америка, увеличаването на чужденците в НБЛ и националния отбор

Баскетболният агент Антонио Илиев беше специален гост в студиото на Sportal.bg, където говори по доста интересни теми свързани с колежанския баскетбол, подмладения мъжки национален отбор и още "горещи" въпроси.

Започнахме нашия разговор с темата за мъжкия национален отбор и подмладяването му. “Като цяло смятам, че беше време да се подмлади по този начин съставът. Смятам, че в момента има много повече момчета с качества за о-високо ниво от това, което беше преди 10-ина години, това е лично мое мнение. Конкретно на гардовата позиция смятам, че имаме много повече опции, отколкото преди, което е страхотно. Надявам се да продължи да им се дава шанс и също така се надявам все повече от тези момчета да успеят да достигнат едно по-високо ниво в чужбина.”

Ето какво е мнението му е и за гардовете. “Смятам, че винаги е имало момчета с потенциал, въпросът е доколко им се дава този шанс. Да не се лъжем, говори се в България от доста време, че нямаме високи играчи, нямаме достатъчно тела от такъв тип високо ниво, както е в Сърбия. ВЪпросът ми е следният…ако нямаме високи окей, да кажем, че е някакъв вид генетика, но да нямаме гардове според мен е въпрос на работа и въпрос на това на тези момчета да им се даде максимално много възможности, да се изтърпят техните грешки, за да могат да достигнат възможно най-високото ниво, както вече казах. Конкретно за Мишо Калинов, който на 19 години успя да покаже такива качества за първа година в лигата, смятам че е атестат за това, че той може да направи много повече, ако продължи да се развива по този начин. Радвам се, че успяхме да уредим той да отиде в колеж на такова ниво.”

Зачекнахме и темата за проекта Ботев Враца. “Аз работя с немалка част от тези момчета, познавам техните силни качества от немалко време. Смятам, че изначално Миро Ралчев е свършил страхотна работа, за да даде първите стъпки към професионалния баскетбол. Освен това Йован Попович също е невероятен треньор, който успя да им вдъхне увереност, че те могат да правят тези неща, които показаха. А и да не се лъжем, в крайна сметка и Герганов, и Мишо Калинов са играчи, които са доста над българското ниво от моя гледна точка, както Хинков, Стефчо Михайлов, Иво Корестилов и доста други момчета, които успяха да се покажат. Именно по този начин те показаха, че заслужават и много повече.”

Ето какво мисли Илиев и по темата за увеличаването на чужденците в Sesame НБЛ и слуховете за космическите заплати на българските играчи. “Моето мнение е, че със сигурност на българските играчи трябва да им се дава шанс. От друга страна, както знаем, вече не е тайна, се очертава да има през този сезон 14 отбора в лигата, което означава, че ще има много по-голяма възможност за млади играчи да получават шанс, отколкото преди. Буквално преди 2 години имахме 9 отбора в лигата, едно време имаше 8-9 отбора, тази година за пръв път ще имаме 14. Това е страхотна възможност за немалък брой български играчи. Надявам се не толкова отбори да прибегнат към повече чужденци и да не дават възмжност на българите. Ако трябва да бъда честен, през последните години определено се дава много повече шанс на млади играчи. Това твърдение, което се чува от много места, че на българите не им се дава шанс, не мога да се съглася, че в последните няколко години млади български играчи не получават шанс в сравнение с това, което беше преди 10 години.

Не знам за някой играч, който да взима някаква нереална заплата в България. Да, със сигурност аз това съм го коментирал неведнъж, че това опира в крайна сметка до желанието на въпросните ръководители на клубове да преценят дали за тях е по-важно да имат една идея по-реномиран български играч, който има повече опит и който ще им иска три пъти повече пари или да дадат шанс на един по-млад играч, който може да им даде нещо по-различно като динамика, но ще бъде много по-евтин. И в повечето случаи, поради една или друга причина тези отбори се надцакват за по-опитните играчи, което за мен е ок, но в крайна сметка е техен избор.”

Коментирахме и трансфера на една от звездите на Черно море Тича Алонзо Гафни в Спартак Суботица, както и участието му в Адриатическата лига през новия сезон. “Със сигурност този трансфер ще даде страшно много на Гафни и е добър пример за това, че от България играчи могат да достигнат на много по-високо ниво. Той не е единственият пример за играчи, които ние сме успели да пласираме в България и след това сме успели да ги подпишем в по-висока лига. Конкретно за Гафни, смятам че той показа през сезона, че има изключителни качества. Ще разкрия една, то не е и тайна, смятам, че не се е коментирала толкова много, че той имаше сериозно предложение още по време на сезона от по-високо ниво, от отбор, който е в Шампионска лига, което беше преди Купата. Той отказа, за да остане в отбора, да продължи и да си завърши сезона с Черно море, което показва, че той наистина гледа много по-дългосрочно, отколкото на момента, което мен лично ме впечатли. Съгласих се с него и аз лично прецених, че това е много о-добър вариант. Спартак Суботица са доста сериозен отбор по АБА Лига, не са просто един от участниците, те са фактор в АБА Лига, в Сърбия като цяло, така че дай Боже да продължи да се развива.”

Баскетболист на Черно море ще играе в АБА Лига

Споменахме това, че доста играчи, играли под ръководството на Васил Евтимов правят големи крачки в кариерите си, а Антонио Илиев обясни колко общо има развитието им с треньорите. “Има огромно значение. Джордан Тъкър, Уандел Люис, Травис Макконико, немалко играчи. Смятам, че той е от треньорите, които дават шанс да се покажат не само на чужденците, но и на българските играчи. Конкретно за Георги Боянов, който ми е приятел от детството и е мой клиент, смятам, че той наистина при Васил Евтимов успя да разгърне много своя потенциал, както Евгени Хаджирусев, Ники Стоянов, Андрей Иванов. Така, че това има огромно значение, има огромно значение и за нас агентите, когато изпращаме даден играч в определен отбор. Обикновено, където и да изпратя даден клиент имам план какво се случва, когато той отиде от един отбор в друг. За да мога аз да съм възможно най-обективен и да вземем най-доброто решение, трябва да проследим какво се е случило с кариерата на играчите, които са преминавали през тези клубове.”

Поговорихме за колежанския баскетбол, който напоследък е доста коментирана тема.

“Като стъпка е строго индивидуално. Доста е трудно да се стигне до там. За хората, които не са наясно да им кажа, че в момента тенденцията е абсолютно всеки един млад играч с потенциал да отива да играе в колеж поради причината, че освен получаваш страхотни условия, образование, получаваш и много сериозно заплащане, освен стипендията, която получаваш като спортист, не само като баскетболист, а във всеки спорт. А това, което се спекулира навсякъде, че раздават пари на всеки възможен играч не е точно така. Трябва да си заслужиш парите и за мен е по-важно всеки един играч, който изпращаме в Щатите, ситуацията, в която той ще бъде и това какви врати тя му отваря в последствие. Има разбира се неща, които не можеш да предвидиш като контузии, смяна на треньори и т.н., но в крайна сметка най-важното е да се преценява ситуацията и какво тя дава за всеки един играч. Конкретно за Мишо Калинов, той е на 19 години за разлика от другите момчета, които са на 21-22-годишна възраст , така че за него конкретно мога да кажа, че е много ключово той да е търпелив и да се развива, защото той ще има 5 години, в които ще има възможност да се докаже на най-високото ниво и смятам, че може да достигне до там.

Най-ключовите години за всеки един млад играч са между 19 до 23. Обикновено това е моментът, в който един играч или ще го бъде, ще му се даде шанс или няма да го бъде. Именно в тези четири-пет години ти имаш възможност да играеш на добро ниво, което е уважавано в цял свят, да получиш образование, да получиш пари и точно този преход да бъде една идея по-плавен. В момента можем само да спекулираме как ще изглежда баскетболът в Европа след 4-5 години, когато вече този вакуум от играчи, които отиват там ще се завърнат, но аз смятам, че това е много повече позитивно, много повече освен възможност за младите играчи, е възможност и за клубовете да осъзнаят, че по този начин те могат да имат някаква реална стойност от това да развиват един играч, който преди го нямаше. Да разчиташ от България да подпишеш момче в Реал Мадрид или Барселона е по-скоро невъзможно, така че този преход за младите играчи ще им отвори много повече врати и проектът НБА Европа, който навлиза в Европа, с това ще бъде много по-лесен този преход за самите момчета в тази възраст и в един момент, когато се върнат в Европа те ще бъдат много по-готови да не се върнат в България, а да достигнат много по-високо ниво, което в крайна сметка трябва да бъде и целта.”

“За всеки спортист е най-важен манталитетът. Ако ти имаш манталитет на победител и смяташ, че без значение кой е срещу теб, ти ще можеш да се покажеш, това е най-важното. Конкретно за Александър Гавалюгов, той е добър пример за това как един млад играч, ако е професионалист от ранна възраст и се отнася сериозно, може да достигне до това ниво. Със сигурност това играе голяма роля и за да могат все повече момчета да достигнат до там, те трябва реално да си дадат сметка дали са готови за такъв тип саможертва да са сами на другия край на света и дали ще могат да издържат на това нещо. Защото със сигурност това нещо може да ти отвори много мирогледа, което за мен беше една от основните цели, когато започнах да се занимавам с това нещо в България, да отвори мирогледа за повече български играчи, да видят, че има нещо повече от това да са добри играчи в България. Смятам, че вече започна да се завърта колелото и все повече момчета да успяват да постигнат това ниво в чужбина.

Всеки един играч има различен таван на това до къде може да достигне на менталната си подготовка. Но колкото повече излизаш от зоната си на комфорт, толкова е по-вероятно ти да можеш да се справиш с такива ситуации. Затова ние предпочитаме, когато става въпрос за наш клиент не винаги да им даваме лесната възможност, а да им кажем обективно как стои ситуацията, когато отидеш в един отбор или в друг отбор и ако ти си ок за такъв тип съревнование, съответно след това ще си много по-готов за следващата стъпка . Това мисля, че е ключово без значение дали говорим за баскетбол или за какъвто и да е друг спорт. Смятам, че това е най-ключовото, за да може все повече български спортисти да достигнат до това ниво, защото не всеки от тях се е замислял доколко е готов за такава стъпка.”, заяви Илиев.

Какво сподели Антонио Илиев за участието на Кристиян Занов в турнира Next Generation с екипа на гръцкия гранд Панатинайкос, какво даде присъствието на Евролигата в България на баскетбола в страната ни, как изглежда изминалия сезон в Sesame НБЛ в неговите очи и какво ще даде участието на Балкан в ЕвроКъп, вижте в нашето видео!

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Снимки: Владимир Иванов