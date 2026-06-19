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София е кандидат за ЕП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

  • 19 юни 2026 | 10:51
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София е кандидат за ЕП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

След впечатляващото домакинство на световното първенство за спортисти със сондром на Даун, България  прави следваща важна стъпка към утвърждаването си като домакин на престижни международни спортни форумие.

По време на официалното закриване на Мондиала президентът на Федерация адаптирана физическа активност Слав Петков обяви, че страната ни кандидатства за домакинство на Европейско първенство по лека атлетика на закрито за спортисти с интелектуални затруднения.

„Преговаряме България да поеме домакинството на Европейско първенство по лека атлетика на закрито за атлети с интелектуални затруднения, включително хора с аутизъм. Надяваме се до две седмици да получим окончателно потвърждение“, заяви Петков.По думите му надпреварата може да се проведе в зала „Асикс Арена“ в София още през следващата година.

Успешното провеждане на световния шампионат и високата оценка от международните делегации дават сериозни основания България да бъде предпочетена и за домакин на бъдещо европейско първенство.

Световният шампионат беше закрит с официална церемония и вечеря в хотел „Рамада“, а делегациите от 27 държави имаха възможност да се докоснат до българските традиции чрез изпълнения на ансамбъл „Българе“.

По време на събитието бяха връчени почетни плакети на ръководителите на всички участващи делегации.

Българските спортисти записаха силно представяне, спечелвайки общо 27 медала в рамките на трите състезателни дни. В надпреварата участваха близо 400 състезатели от 27 държави, а страната ни беше представена от 20 атлети в пет спорта.

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