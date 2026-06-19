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Лондонският маратон се разпростира в два дни

  • 19 юни 2026 | 09:02
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Лондонският маратон се разпростира в два дни

Лондонският маратон ще се провежда в рамките на два дни от 2027 година, съобщиха организаторите на една от най-масовите спортни прояви в света.

Надпреварата при жените елит ще бъде в събота, а при мъжете елит - в неделя.

"С увеличаването на маратона в два дни ще можем да приемем до 100 000 бегачи. Това ще даде възможност не само на повече бегачи да участват, но и на повече хора да се включат в събитието", каза изпълнителният директор на Лондонския маратон Хю Брашър.

Той добави, че с преминаването на маратона в два дни ще могат да бъдат събрани повече от 150 милиона лири за благотворителни каузи, а в британската икономика ще постъпят 400 милиона лири.

През 2026 година състезанието събра рекордните 90 милиона лири за благотворителност и затвърди реномето си най-голямото еднодневно събитие за набиране на средства за нуждаещи се.

До момента 1,33 милиона души от целия свят са подали заявления за участие в Лондонския маратон, който през 2027 година ще се проведе на 24 и 25 април за 47-ми път. В предишните 46 издания надпреварата бе само в един ден и на старта ѝ заставаха до 50 000 души.

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