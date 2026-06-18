Габриела Петрова пропуска Балканиадата, ще скача в центъра на Есен

Една от водещите български атлетки Габриела Петрова ще участва в атрактивния турнир "Tage der Überflieger" в Есен (Гер) в неделя, 21 юни.

Надпреварата ще се проведе на площад "Кенедиплац", а програмата включва троен скок за жени, овчарски скок за мъже, троен скок за мъже и скок на височина за жени.

Петрова ще направи втория си старт за сезона в тройния скок. Атлет номер едно на България за 2015 и 2020 година започна лятото силно, след като зае второ място на турнира „Филотей“ в Атина с 14.29 метра и още в първото си състезание покри норматива за участие на европейското първенство в Бирмингам през август.

С резултата си от гръцката столица състезателката на Локомотив-Пловдив се нарежда сред най-добрите в дисциплината през сезона. Петрова е трета в европейската ранглиста за сезона в дисциплината си, като пред нея са само Нежа Филипич (Слвн) - 14.50 м, и сръбкинята Ивана Шпанович с 14.41 м.

Заради турнира в Есен Петрова пропуска Балканиадата във Волос (Гър), която е през уикенда. Българският тим ще бъде представен в гръцкия град от 36 атлети.

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