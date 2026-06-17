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Пламен Павлов завърши четвърти в турнира по тенис на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 17 юни 2026 | 18:48
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Пламен Павлов завърши четвърти в турнира по тенис на Световното за спортисти със синдром на Даун

Пламен Павлов завърши на четвърто място в надпреварата по тенис на корт на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София. Павлов отстъпи в спора за бронза в оспорван мач пред Томи Тиинила (Финландия) с 5:7.

В груповата фаза българинът записа две победи и загуби от аржентинеца Николас Аргуело с 1:6.

"В малкия финал за трето място, беше доста оспорвано 4:4, 5:5 и просто малшанс, загуби с 5:7, но игра много добре. Хубаво е в годината да има поне 2-3 такива турнира, защото децата трупат опит, учат се как да овладеят емоциите, защото при тях има голямо напрежение и с повече турнири трупат по-голям опит. За съжаление, такива турнири от този голям мащаб са един път в годината, като България е домакин тази година, за наше щастие", заяви за БТА треньорката на Павлов Таня Лахтева.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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