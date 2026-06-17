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Димитър Кузманов започна с победа на сингъл в Хърватия

  • 17 юни 2026 | 16:45
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Димитър Кузманов започна с победа на сингъл в Хърватия

Българинът Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Самобор (Хърватия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 4 Кузманов стартира с убедителна победа над представителя на домакините Карло Каин с 6:2, 6:1 за 85 минути.

32-годишният пловдивчанин пропиля ранен пробив аванс, но след това взе четири поредни гейма, а с това и първия сет. Във втората част той  направи нова серия от пет последователни гейма, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите Кузманов ще срещне участващия с "уайлд кард" 20-годишен хърватин Антонио Волявец.

Друг българин - Виктор Марков, отпадна в първия кръг след поражение от осмия в схемата Себастиан Зоргер (Австрия) с 4:6, 4:6 след почти два часа игра.

21-годишният Марков стартира лошо и загуби първите четири гейма, след което и откриващия сет, а във втората част той отново допусна ранен брейк, а впоследствие 20-годишният Зоргер не позволи да бъде застигнат.

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