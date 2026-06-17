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  3. Пламен Колев се класира за осминафиналите на турнира на ITF в Пазарджик

Пламен Колев се класира за осминафиналите на турнира на ITF в Пазарджик

  • 17 юни 2026 | 08:47
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Пламен Колев се класира за осминафиналите на турнира на ITF в Пазарджик

Пламен Колев се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на турнира от категория J100 от календара на Международната федерация по тенис (ITF), който се провежда при много добри условия на базата на ТК „Фаворит" в Пазарджик.

Поставеният под №11 в схемата Колев победи в изцяло български двубой Александър Митев с 6:0, 7:5.

Петър Иванчев загуби във втория кръг от №10 Родион Четвериков (Украйна) с 3:6, 3:6.

Трима българи ще изиграят днес срещите си от втория кръг на сингъл:

Никола Божилов – №14 Алкис Михалакопулос (Гърция)

Кристиян Стефанов – №15 Филип Малис (Канада)

Добромир Манолов – №2 Андреа Бодел (Франция)

При девойките Елеонора Тонева загуби във втория кръг с 3:6, 3:6 от №10 Антонина Сноховска (Полша).

Още пет българки ще изиграят утре срещите си от втория кръг:

№12 Александра Рангелова – Лили Грайнерт (Германия)

№13 Никол Нунева – Витория Медина (Италия)

Рая Маркова – №3 Сара Оливериусова (Чехия)

Александра Момчилова – №7 Анна-Аделина Никифорук (Украйна)

Андрея Глушкова – №8 Лука Калман (Унгария)

Турнирът от категория J100 е сред най-силните надпревари за юноши и девойки в календара на ITF. Сериозното българско присъствие в основната схема предоставя отлична възможност на младите ни таланти да трупат международен опит и ценни точки за световната юношеска ранглиста.

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