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  3. Пламен Павлов с първа победа в тениса на Световното за спортисти със синдром на Даун

Пламен Павлов с първа победа в тениса на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 16 юни 2026 | 15:57
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Пламен Павлов с първа победа в тениса на Световното за спортисти със синдром на Даун

Пламен Павлов записа първа победа във втория си мач от груповата фаза в надпреварата по тенис на корт на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София. БТА е медиен партньор на шампионата.

Павлов победи убедително Алексиос Епщайн (Гърция) с 6:0 в група В.

Вчера българинът загуби от аржентинеца Николас Аргуело с 1:6. Утре той ще играе срещу Йоргос Теонас (Гърция).

По всяка вероятност Павлов ще продължи в спора за третото място или за финала, които също са утре след 16:00 часа.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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