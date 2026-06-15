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  3. PGL обяви голям турнир по CS2 в Китай

PGL обяви голям турнир по CS2 в Китай

  • 15 юни 2026 | 12:02
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PGL обяви голям турнир по CS2 в Китай

Организаторите на турнири по електронни спортове PGL официално обяви, че един от големите им турнири по CS2 през 2027 година ще се проведе в Китай между 14 и 26 април. Надпреварата ще събере 16 отбора, които ще спорят за награден фонд от 1 милион долара, както и допълнителен бонус от 300 000 долара по VRS програмата.

Общо 14 тима ще получат директни покани чрез световната VRS ранглиста, а останалите две места ще бъдат определени чрез европейските и азиатските квалификации. От PGL засега не разкриват допълнителни подробности за формата на турнира, но потвърдиха, че цялото събитие ще се проведе изцяло на LAN в китайския визов регион.

Снимка: HLTV

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