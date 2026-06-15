Без промени за Вики Томова, Росица Денчева с рекордно класиране

Първата ракета на родния женски тенис Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста. В обновената днес класация 31-годишната софиянка е под №167 с актив от 459 точки.

Елизара Янева отстъпи с четири места и е 229-а с 325 точки.

Изабелла Шиникова прогресира с 27 места до №365 със 168 точки на сметката й.

Росица Денчева се изкачи със 17 места и вече е 411-ва с актив от 148 точки. Това е рекордно класиране за младата българка.

Още по-голям е прогресът при Лидия Енчева - с цели 31 позиции, до №459 със 128 точки.

Начело на световната ранглиста е Арина Сабаленка с 9 090 точки, а топ 3 допълват Елена Рибакина с 8 143 точки и Ига Швьонтек с 6 733 точки. Шампионката от "Ролан Гарос“ Мира Андреева се изкачи с едно място и вече е пета, измествайки Аманда Анисимова.

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