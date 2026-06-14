Голяма организация готви завръщане в Counter-Strike

Movistar KOI е все по-близо до завръщане в Counter-Strike. Това разкри съоснователят на организацията Ибай Лянос по време на свое излъчване.

"Определено ще се опитаме да бъдем в Counter-Strike. Надявам се това да се случи още през лятото или малко след това. Ще направим всичко възможно да се върнем както в Counter-Strike, така и във VALORANT", заяви той.

KOI няма CS състав от края на 2024 година, когато се раздели с отбора, който днес се състезава под името Gentle Mates. Засега не са разкрити повече подробности около евентуалния нов проект на организацията.

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