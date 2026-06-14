ESL отстрани треньора на Legacy до края на Мейджъра

Организаторите на турнири по електронни спортове от ESL наложи наказание на треньора на Legacy Алън "adrrr" Риверос, който няма да има право да води отбора от сървърната зона до края на Мейджъра по CS 2 в Кьолн.

Според организаторите наставникът е получил няколко предупреждения за нерегламентирана комуникация с играчите извън позволените времеви прозорци.

Последното нарушение е било по време на мача срещу PARIVISION, когато е използвал жестове към отбора след края на тактическо прекъсване. От ESL обявиха, че след многократните нарушения са взели решение да отстранят adrrr от останалата част на турнира.

Правилата на Valve позволяват на треньорите да комуникират с играчите единствено по време на загрявката, почивката между полувремената и тактическите паузи.

Снимка: HLTV

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