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Фриц, Бублик и Лехечка са на полуфинал в Щутгарг

  • 13 юни 2026 | 02:42
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Фриц, Бублик и Лехечка са на полуфинал в Щутгарг

Американецът Тейлър Фриц, Александър Бублик от Казахстан и Иржи Лехечка от Чехия се класираха за полуфиналите на тенис турнира в Щутгарт на трева от сериите ATП 250 с награден фонд 768 220 евро.

Тейлър Фриц победи италианеца Матиа Белучи със 5:7, 7:5, 7:5 за близо два часа и половина на корта. Белучи направи един пробив в 11-ия гейм на първия сет, който бе достатъчен за успеха в първата част със 7:5. Във втората част ролите се размени, като Фриц избегна тайбрека и изравни след огледално 7:5. В третия решаващ сет отново в последния гейм Тейлър Фриц стигна до два мачбола при 6:5 в негова полза и сервис на съперника, като реализира втория за крайния успех.

На полуфинала Тейлър Фриц ще се срещне с Александър Бублик, който надигра французина Джовани Мпечи-Перикар в два тайбрека - 7:6 (5), 7:6 (3).

За топ 4 се класира и чехът Иржи Лехечка, който се наложи над американеца Франсис Тиафо с 6:4, 7:6 (4). Чехът чака на полуфинала победителя от двубоя между поставения под номер 1 в схемата на турнира Бен Шелтън от САЩ и японеца Шо Шимабукуро.

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