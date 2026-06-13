Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Британка отстрани още във втория кръг Рибакина

Британка отстрани още във втория кръг Рибакина

  • 13 юни 2026 | 02:17
  • 95
  • 0
Британка отстрани още във втория кръг Рибакина

Елена Рибакина от Казахстан, която е номер 2 в световния тенис в момента, бе елиминирана от британката Кейти Боултър на турнира Куинс Клъб на трева в Лондон, като загуби в три сета - 5:7, 6:2, 4:6. Това стана за повече от 2 часа и половина на корта. Загубата донякъде може да бъде оправдана от това, че това бе втори мач за Рибакина за деня, като по-рано тя се наложи в тежка битка над миналогодишната шампионка - Татяна Мария от Германия - 6:7 (4), 7:5 , 6:0. Наситеният цикъл се наложи заради отложените мачове поради дъждовете в английската столица.

Кейти Боултър ще играе на полуфинала срещу хърватката Дона Векич, която надигра Каролина Плишкова от Чехия с 6:4, 4:6, 6:3.

За последното каре се класира също Ива Йович от САЩ, която победи сънародничката си Аманда Анисимова и отново в три сета - 6:2, 3:6, 6:3. Йович чака в следващата фаза победителката от двубоя между британката Ема Ръдукану и Камила Рахимова от Узбекистан, който е късно тази вечер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Тейлър Фриц, Александър Бублик и Иржи Лехечка са на полуфиналите в Щутгарт

Тейлър Фриц, Александър Бублик и Иржи Лехечка са на полуфиналите в Щутгарт

  • 12 юни 2026 | 21:32
  • 683
  • 0
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 19022
  • 42
Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

  • 12 юни 2026 | 21:27
  • 851
  • 0
Анас Маздрашки елиминира №2 в схемата и стигна полуфинал в Румъния

Анас Маздрашки елиминира №2 в схемата и стигна полуфинал в Румъния

  • 12 юни 2026 | 18:54
  • 1249
  • 1
Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите в Хертогенбош

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите в Хертогенбош

  • 12 юни 2026 | 18:25
  • 802
  • 0
Предстоят дни на отворените врати на тенис турнири у нас

Предстоят дни на отворените врати на тенис турнири у нас

  • 12 юни 2026 | 18:19
  • 454
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

  • 12 юни 2026 | 23:57
  • 20660
  • 55
Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

  • 12 юни 2026 | 16:57
  • 18887
  • 10
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 19022
  • 42
Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

  • 12 юни 2026 | 20:34
  • 4114
  • 8
Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 51804
  • 110
Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

  • 12 юни 2026 | 17:38
  • 26667
  • 34