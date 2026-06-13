Британка отстрани още във втория кръг Рибакина

Елена Рибакина от Казахстан, която е номер 2 в световния тенис в момента, бе елиминирана от британката Кейти Боултър на турнира Куинс Клъб на трева в Лондон, като загуби в три сета - 5:7, 6:2, 4:6. Това стана за повече от 2 часа и половина на корта. Загубата донякъде може да бъде оправдана от това, че това бе втори мач за Рибакина за деня, като по-рано тя се наложи в тежка битка над миналогодишната шампионка - Татяна Мария от Германия - 6:7 (4), 7:5 , 6:0. Наситеният цикъл се наложи заради отложените мачове поради дъждовете в английската столица.

Кейти Боултър ще играе на полуфинала срещу хърватката Дона Векич, която надигра Каролина Плишкова от Чехия с 6:4, 4:6, 6:3.

За последното каре се класира също Ива Йович от САЩ, която победи сънародничката си Аманда Анисимова и отново в три сета - 6:2, 3:6, 6:3. Йович чака в следващата фаза победителката от двубоя между британката Ема Ръдукану и Камила Рахимова от Узбекистан, който е късно тази вечер.

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