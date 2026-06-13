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Жалко! Ива Иванова приключи и на сингъл, и на двойки в Ница

  • 13 юни 2026 | 00:44
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Жалко! Ива Иванова приключи и на сингъл, и на двойки в Ница

Ива Иванова отпадна на четвъртфиналите на сингъл и на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ница (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка загуби от Мария Сара Попа (Румъния) с 0:6, 1:6 за 65 минути.

Ива Иванова приключи участие и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Ника Хуркач (Полша), по-малката сестра на звездата при мъжете Хуберт Хуркач, поставени под номер 3, претърпяха поражение от вторите в схемата Юлия Щусек (Германия) и Алина Гранвер (Швейцария) с 6:4, 2:6, 6-10 за час и 36 минути на корта.

В шампионския тайбрек Иванова и Хуркач водеха с 6-4, но загубиха следващите шест поредни точки, а с това и срещата.

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