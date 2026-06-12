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Мбоко се оттегли от Уимбълдън заради контузия, Елизара Янева е шеста резерва за квалификациите

  • 12 юни 2026 | 11:59
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Мбоко се оттегли от Уимбълдън заради контузия, Елизара Янева е шеста резерва за квалификациите

Деветата в световната ранглиста Виктория Мбоко беше принудена да се оттегли от Уимбълдън заради контузията в лявото коляно, която получи по време на турнира HSBC Championships в "Куинс Клуб" в Лондон тази седмица. Нейното място в основната схема ще заеме колежанската шампионка на САЩ на сингъл и на двойки за 2025 г. Даря Видманова.

19-годишната канадка се подхлъзна на тревната настилка по време на мача си от втория кръг на сингъл срещу Каролина Плишкова.

Мбоко направи своя професионален дебют на трева именно на Уимбълдън миналата година, когато отпадна в последния кръг на квалификациите от Присила Хон.

Мбоко е третата тенисистка, която се отказва от участие в основната схема на Уимбълдън след публикуването на първоначалния списък. Преди нея това направиха Хейли Баптист, която получи контузия в коляното на Ролан Гарос, и Сонай Картал. Тяхното оттегляне вкара в основната схема Хане Вандевинкел и Паула Бадоса.

Видманова пък освободни място за квалификациите, за които шеста резерва е втората ракета на България Елизара Янкова, 225-а в световната ранглиста на WTA.

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