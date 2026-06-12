Георги Георгиев е на 1/2-финал на двойки в Сърбия

Георги Георгиев се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей за мъже в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

19-годишният Георгиев и Андреас Тимини (Кипър) победиха на четвъртфиналите вторите поставени италианци Алберто Мороли и Федерико Вале с 6:2, 6:2 за 75 минути игра.

По-късно днес Михаил Иванов и Вардан Манукян (Русия) ще излязат в четвъртфинален мач на двойки срещу водачите в схемата Никола Йович (Сърбия) и Никита Маштаков (Украйна).

За съжаление българското участие при жените в турнира приключи.

Алекса Каратанчева загуби във втория кръг на сингъл с 0:6, 2:6 от Ема Гирардато (Италия), а Дария Великова отстъпи с 3:6, 2:6 на Ива Иванович (Швейцария).

На четвъртфиналите на двойки Ралица Александрова и Анджелина Костова загубиха с 0:6, 5:7 от вторите поставени Миа Хорвит (САЩ) и Мари Метро (Швейцария).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google