Ник Кирьос отпадна във втория кръг в Щутгарт

Завръщането на Ник Кирьос на корта приключи с поражение от японския квалификант Шо Шимабукуро във втория кръг на тенис турнира в Щутгарт на трева от сериите ATП 250 с награден фонд 768 220 евро.

Кирьос се завърна в игра за първи път от януари насам заради здравословни проблеми. 31-годишният тенисист, който беше финалист на "Уимбълдън" през 2022 г., получи уайлдкард за турнира на трева в Германия, където победи осмия поставен Корентен Муте в първия си мач, но се препъна на второто препятствие.

Кирьос взе първия сет, преди Шимабукуро да спечели тайбрек, за да се стигне до решаващ сет, и постигна победа с 4:6, 7:6(5), 6:4.

Шестият в схемата американец Франсис Тиафо се класира за четвъртфиналите след победа срещу Ринки Хиджиката от Австралия с 6:4, 6:4.

Четвъртия поставен Иржи Лехецка от Чехия също продължава напред след успех в три сета срещу австралиеца Джеймс Дъкуорт с 6:7(8), 6:4, 7:6(3).

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Снимки: Gettyimages