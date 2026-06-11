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Ива Иванова не даде шанс на германка и е на 1/4-финал в Ница

  • 11 юни 2026 | 17:27
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Ива Иванова не даде шанс на германка и е на 1/4-финал в Ница

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Ница (Франция) с награден фонд 30 000 долара. 19-годишната българка победи Юлия Щусек (Германия) с 6:1, 6:3 за час и 47 минути на корта.

Иванова поведе с 4:0 в първия сет след два последователни пробива и поведе в общия резултат. Във втората част младата българка отново започна силно и изгради аванс от 3:0, след което Щусек изравни до 3:3. Иванова обаче отново спечели три поредни гейма и затвори срещата.

Така българската състезателка достигна до четвъртфиналната фаза, където очаква победителката от двубоя между Матилд Лолия (Франция) и Мария Сара Попа (Румъния).

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова също ще се бори за място в четвъртфиналите срещу рускинята Алевтина Ибрагимова, която е поставена под номер 1 в схемата.

По-късно днес Ива Иванова ще си партнира с малката сестра на бившия номер 6 в света при мъжете Хуберт Хуркач (Полша) - Ника, като трети поставени, ще се изправят срещу Естела Йегер (Германия) и Алесия Попеску (Румъния).

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