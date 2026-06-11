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Денислава Глушкова спаси шест мачбола и продължава в Ница

  • 11 юни 2026 | 08:39
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Денислава Глушкова спаси шест мачбола и продължава в Ница

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ница (Франция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишната българка победи Ника Хуркач (Полша) с 6:1, 2:6, 7:6(11) в мач, продължил 3 часа и 55 минути.

Глушкова поведе с 3:0, а след още една серия от три поредни спечелени гейма затвори първия сет с 6:1. Във втората част обаче българката изостана с 1:5 и я загуби с 2:6. Така се стигна до решителен трети сет, който предложи изключителна драма. Глушкова загуби първите два гейма, но спечели следващите пет и поведе с 5:2. Последваха четири поредни гейма за Хуркач, която при 6:5 сервираше за победата в мача, но допусна пробив. Изходът на двубоя беше решен в тайбрек, в който Глушкова изостана с 2:6 точки и спаси четири поредни мачбола. След това българката неутрализира още две възможности за полякинята да затвори срещата, а от своя страна реализира четвъртия си мачбол, за да стигне до впечатляващия успех.

Във втория кръг Глушкова ще играе срещу поставената под номер 1 Алевтина Ибрагимова (Русия).

Ден по-рано за втория кръг на сингъл се класира и друга българка - Ива Иванова. 19-годишната Иванова победи четвъртата поставена Габриела Се (Бразилия) с 3:6, 6:4, 6:0, а във втория кръг ще се изправи срещу Юлия Щусек (Германия).

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