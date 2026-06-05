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Станаха ясни шампиони на двойки на Държавното първенство на открито до 16 години

  • 5 юни 2026 | 08:36
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Станаха ясни шампиони на двойки на Държавното първенство на открито до 16 години

Пламен Колев (ТК „Про спорт", София) и Димитър Топчийски (ТК „Авеню", Бургас) при юношите и Рая Маркова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора) и Илина Илиева (ТК „Виа Тенис Стар", София) при девойките труимфираха с титлите на двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито до 16 години в Пловдив.

Във финала на двойки при юношите Пламен Колев (ТК „Про спорт", София) и Димитър Топчийски (ТК „Авеню", Бургас) победиха с 6:4, 6:2 Мартин Валеов (ТК „Виа Тенис Стар", София) и Йордан Малинков (ТК „Левски", София).

Във финала на двойки при девойките Рая Маркова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора) и Илина Илиева (ТК „Виа Тенис Стар", София) се наложиха с 6:1, 6:3 над Симона Попова (ТК „Пловдив 1981", Пловдив) и Карла Бързакова (ТК „НСА", София).

През вчерашния ден станаха ясни и полуфиналистите на сингъл.

Юноши, 1/4-финали:

№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) – №7 Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 6:0

№5 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Дамян Аврамовски (ТК "Малееви", гр.София) 4:6, 6:4, 6:4

Борис Христакиев (ТК "Про спорт", гр.София) – №6 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:3, 6:4

Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Кристиян Енев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:1, 6:0

Юноши, 1/2-финали:

№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) – №5 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

Борис Христакиев (ТК "Про спорт", гр.София) – Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020",

Девойки, 1/4 –финали:

№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) 6:2, 6:2

Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №3 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:4, 6:3

№4 Ива Йорданова (ТК "Левски", гр.София) – Изабела Жечева (ТК "Левски", гр.София) 4:6, 6:2, 6:3

№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) –Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", гр.Пловдив) 6:3, 1:0 л.з.

Девойки, 1/2 –финали:

№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №4 Ива Йорданова (ТК "Левски", гр.София)

Програма на първенството:

5 юни – полуфинали на сингъл

6 юни – финали на сингъл

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