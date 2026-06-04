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Красимир Мечев: Готов съм да се завърна във футбола, мечтата ми е да изградя отбор само от българи

  • 4 юни 2026 | 15:57
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Красимир Мечев: Готов съм да се завърна във футбола, мечтата ми е да изградя отбор само от българи

Красимир Мечев е роден на 22 октомври 1961 година в Стара Загора. Като футболист се е състезавал за отборите на Строител (Траяново), Миньор (Раднево), Червено знаме (Стара Загора) и Локомотив (Стара Загора). Основател е на частната футболна школа Траяна, където работи до 2006 г., а впоследствие води юношеските отбори на Берое (Стара Загора) и Славия (София). В мъжкия футбол е треньор на Локомотив (Горна Оряховица), Нефтохимик (Бургас), едноименните отбори на Любимец и Ямбол. Бил е спортен директор в Спартак(Плевен). Притежава треньорски лиценз УЕФА "ПРО" , издаден от Българска треньорска школа по футбол.

- Точно преди година, воденият от теб ФК Ямбол спечели единствения трофей в историята си – купата на Аматьорската футболна лига. Последва раздялата ти с клуба. Изчезна въобще от футбола.

- Завърнах се да работя в Англия, където бях и преди да поема ФК Ямбол. И сега съм на същото място. Не се занимавам с футбол. Никого обаче не съм се отказвал от него.

- Замислял ли си да се завърнеш?

-  Винаги съм готов да се завърна. Бих го направил обаче ако ме потърси отбор с амбиции да върви нагоре. Дори и от Трета лига, ако има амбиции да се изкачи в професионалния футбол. Но тези намерения да са реални, подплатени със необходимите възможности. В клуба организацията да е на ниво. Да обезпечен финансово, за да изградим боеспособен отбор с бъдеще, който да надграждаме и да има възможност за развитие.

- Става все по-трудно за футболните клубове у нас…

- Наясно съм с това. Следя какво се случва. Няма смисъл обаче от живуркане. Примерно във Втора и Трета лига има една цел – изкачване на по-горно ниво. Останалото – класиране на четвърто, шесто, десето, дванадесето място, не е цел за мен, а както вече казах живуркане.

- Получавал ли си предложения?

- Имаше, но ги отказах, защото отборите, от които се обадиха нямаха амбиция да вървят нагоре.

- Сигурен ли си, че ще се справиш ако ти отправят и приемеш оферта, каквато те удовлетворява?

- През последния уикенд гледахме финала на Шампионска лига. Току що завършилото издание на турнира беше успешно само за Пари Сен Жермен, който спечели купата. Означава ли това, че въпросната кампания е провал за останалите участници от цяла Европа? Категорично не. Сам съм си платил да се явя и да издържа изпитите за да придобия треньорските лицензи. Не си правя реклама. Но където съм бил треньор съм вдигал отборите ми и съм ги оставял комплектовани като си тръгна. Това лесно може да се провери. Не се страхувам от предизвикателства, трудности и много работа. Настоящото ми положение го потвърждава. Дойдох на Острова преди години за да работя. Не е във футбола. Но не съм свикнал да легна и чакам. Така, че готов съм да работя във футбола, стига да получа сериозно предложение. Приоритетът ми е да работя с млади български футболисти. Това е правилния път, а не с привличането на чужденци. Мечтата ми е да изградя отбор от българи, който да побеждава. Да израстват и да попълват националните ни отбори.

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