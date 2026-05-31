NIP вдигна трофея от Stake Ranked Episode 2

  • 31 май 2026 | 13:58
Отборът на Ninjas in Pyjamas спечели титлата от турнира по CS2 - Stake Ranked Episode 2, след победа с 2:1 (13-11, 6-13, 13-11) над magic във финала и си върна за загубата от същия съперник в Upper Bracket финала.

По пътя към трофея NIP победи HEROIC, Sharks и FaZe, а във финала направи обрат от 3:8 на Mirage, за да стигне до титлата и наградата от 25,000 долара. Успехът идва след слабо представяне на CS Asia Championships, където NIP отпадна рано след загуби от B8 и Lynn Vision.

Снимка: StarLadder

