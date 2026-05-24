Верни до край - феновете на Фратрия изпратиха отбора с аплодисменти

Феновете на Фратрия изпратиха с бурни овации и продължителни ръкопляскания след края на срещата играчите на отбора, които отговориха с дълбок поклон пред събралата се агитка. Мечокът на Березка също бе една от големите атракции в края на последния двубой. От създаването си през 2021 г. отборът на президента Виктор Бакуревич извървя дългия път от най-ниското ниво до професионалния футбол, а в последния шампионатен двубой една точка не достигна на голямото семейство или “братлетата”, както е известен тимът на Фратрия, за да участва на бараж за влизане в елита на efbet Лига. Добрата професионална работа през тези пет години е гаранция за бъдещи успехи на клуба.