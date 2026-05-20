Пиргов: Дано напрежението при ЦСКА окаже влияние

Бившият вратар на Локомотив (Пловдив) Илко Пиргов пристигна, за да наблюдава финала за Купата на България между “смърфовете” и ЦСКА. Той е на мнение, че напрежението ще е при ЦСКА и се надява това да окаже вляние в полза на Локомотив.

“В Сектор “Б” ще гледам двубоя. Тук сме всички треньори от школата. Такива мачове се печелят с една грешка. Имаме страхотен отбор, със страхотен треньор. Надявам се днес като подарък за 100-гофишнината на мача. Винаги при фаворитът е по-голямо напрежението и надявам се това да окаже напрежение при ЦСКА”, каза Пиргов.