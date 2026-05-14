Кюмюрджиев: Хиксът е реален

  • 14 май 2026 | 09:20
  • 310
  • 0
0:0 приключиха в Пловдив, втория отбор на местния Локомотив и едноименния тим на Созопол. Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Равностоен двубой, стана наистина много добър мач при добри условия. И двата отбора имаха положения, като смятам, че равенствто е заслужен резултат. Макар че в 92-ата минута можеше и да стигнем до победата, но Кристофер се забави сам срещу вратаря и не успя да го преодолее. В края на първото полувреме съдията не даде чиста дузпа за нас. Но няма да се оплакваме, а продължаваме да тренираме. Остават още три кръга до края на сезона, в които ще продължим и да даваме шанс на младите момчета“.

Снимка: fcsozopol.com

