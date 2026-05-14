Геша: Играем за себе си, нямаме амбиции за Втора лига

  14 май 2026 | 09:02
Геша: Играем за себе си, нямаме амбиции за Втора лига

Черноморец (Балчик) спечели дербито за първото място с 1:0 като гост на Септември (Тервел) и увеличи аванса си на върха в класирането. Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) взе дербито в Тервел и дръпна на върха

Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана интересен мач. Имаше ситуации и пред двете врати. В интерес на истината Черноморец се сблъска по-добре с вятъра през първото полувреме. Допуснахме един гол в добавеното време, който дойде след едно статично положение, преди което не съм сигурен дали имаше нарушение, или не. През втората част опитахме да коригираме нещата и да обърнем. Опитахме се, имахме ситуации. Но така се случи, че загубихме мача. Лошото е, че още в началото на мача централният защитник Станислав Иванов се контузи и трябваше да бъде заменен. Ще играем до края за честта си. Дали ще сме първи, или няма да сме първи, не ни касае толкова. Ние амбиция за Втора лига нямаме, защото нямаме и финансиране. Но футболистите играят за себе си. Сега е важното да видим кои са здрави и кой ще може да играе в следващия мач“.

