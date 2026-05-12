Лудогорец искал Фуфу

Лудогорец е обмислял възможността да привлече Филип Кръстев. Националът е влизал в плановете на разградчани за лятната селекция, информира "Тема Спорт". Тежката контузия, която халфът получи преди дни на десния ахилес, обаче е променила намеренията на орлите за трансфер. Полузащитникът вчера претърпя операция и ще бъде извън игра за дълъг период от време, като със сигурност повече няма да се появи на терена през тази година. 24-годишният футболист премина във водения от Станимир Стоилов тим в началото на февруари.

Националът е преотстъпен от белгийския Ломел до края на сезона. Той стартира силно престоя си в Суперлигата, но няма да остане в Измир. През есента Кръстев бе част от английския Оксфорд Юнайтед. Атакуващият халф не влиза в профила на играчите по новото правило на БФС, което задължава отборите от следващия сезон да стартират мачовете с футболист до 23 години. От Лудогорец са го виждали като отлично попълнение за халфовата линия. Още повече че звездата на орлите Петър Станич е пред продажба през лятото.

В същото време се върти информацията, че ЦСКА може да си върне друг от основните полузащитници на разградчани Ивайло Чочев. И по този начин Лудогорец ще остане без халф, който да организира играта и да носи въображението в средата на терена. Очаква се през лятото Лудогорец да се раздели с голяма бройка футболисти, като вече се работи по входящите трансфери. Разградчани по всяка вероятност ще бъдат и с нов треньор, след като Пер-Матиас Хьогмо не успя да изпълни поставените цели и след 14 години орлите за първи път не спечелиха титлата.