Емануел Луканов: Имаме два финала, успех на Чиликов

Старши треньорът на Янтра (Габрово) Емануел Луканов даде мнение след нулевото равенство срещу Вихрен (Сандански). Специалистът благодари на феновете на "ковачите", които скандираха името му.

"Мисля, че имахме тотален контрол над мача първото полувреме, но имаше припряност в последната фаза. Малко не ни достигна да отбележим гол. Второто полувреме беше равностойно, да. И те имаха ситуации, и ние. Искахме да спечелим, точката - не се знае. Имаме верни фенове, за което им благодаря.

Момчетата отговориха добре на силните черти на Вихрен. За нас е добре Дунав да победи, като точков актив говоря. Нека да видим. Пожелавам успех на моя колега Георги Чиликов. Трябва да спечелим, имаме два финала. Финалите се печелят, не искам да ги играем", каза Емануел Луканов в Габрово.