Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров ще започне срещу квалификант на "Чалънджър" в Бордо

Григор Димитров ще започне срещу квалификант на "Чалънджър" в Бордо

  • 11 май 2026 | 10:10
  • 738
  • 1
Григор Димитров ще започне срещу квалификант на "Чалънджър" в Бордо

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите "Чаланджър 175" в Бордо (Франция) с награден фонд 272 272 евро.

34-годишният хасковлия ще участва с "уайлд кард" в надпреварата през тази седмица.

Той се завърна във веригата "Чалънджър" в края на април за първи път след 14-годишна пауза, като отпадна в първия кръг в Екс-ан-Прованс (Франция).

Димитров е в серия от пет поредни загуби и има само два успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-ото място в световната ранглиста.

При успех на старта в Бордо българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш (Франция), който е 24-и в класацията на АТР в момента.

Следвай ни:

Още от Тенис

Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

  • 11 май 2026 | 01:25
  • 776
  • 0
Зверев отново се справи с Блокс и на "Мастърс"-а в Рим

Зверев отново се справи с Блокс и на "Мастърс"-а в Рим

  • 10 май 2026 | 23:27
  • 1086
  • 0
Димитър Кузманов продължава напред в квалификациите в Загреб

Димитър Кузманов продължава напред в квалификациите в Загреб

  • 10 май 2026 | 20:32
  • 851
  • 0
Кисимов загуби финала на турнира в Офенбах

Кисимов загуби финала на турнира в Офенбах

  • 10 май 2026 | 18:42
  • 691
  • 0
Коболи и Лехечка докосват пробив в топ 10

Коболи и Лехечка докосват пробив в топ 10

  • 10 май 2026 | 12:03
  • 1189
  • 0
Сабаленка обясни за контузията си в Рим

Сабаленка обясни за контузията си в Рим

  • 10 май 2026 | 10:00
  • 1890
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

  • 11 май 2026 | 10:33
  • 3037
  • 9
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 73628
  • 595
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 28720
  • 21
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 33104
  • 37
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 31045
  • 72
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 58889
  • 237