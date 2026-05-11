Петима българи ще участват в първия ден на Евро 2026 по борба за кадети в Самоков

Петима български борци в класическия стил излизат в първия ден на Европейското първенство за кадети в Самоков, която започва утре.

При 48-килограмовите Борис Крумов ще спори с гърка Стефанос Мемцас. Съперникът му е седми на Еврошампионата през миналия сезон. Българинът ще направи дебют при кадетите.

В категория до 55 кг Андрей Данаилов, който също дебютира при кадетите, очаква победител от двубоя между представители на Турция и на Естония.

В категория до 65 кг Антоан Цветанов ще спори с естонеца Таржон Вартну. Младият талант е девети на Световното първенство през миналата година, но в категория до 55 кг.

При 80-килограмовите Иса Тахсинов ще излезе срещу турчина Абдулхалик Бал, трети на Европейското за момчета през 2024-а. Тахсинов е пети на Балканите при момчетата през 2024-а.

В тежка категория до 110 кг Емилиян Пашов също ще дебютира на голямо първенство.

Срещите започват от 10:30 часа. Официалното откриване на шампионата ще бъде от 17:15. Полуфиналните срещи са насрочени за 18:00 часа, съобщават от БФ Борба.