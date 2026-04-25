Цветомир Найденов: Закривай!

Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с любопитен коментар след победата с 2:1 срещу Лудогорец в Разград. "Слабо! Не става нищо! Цял мач Опълченците на Шипка. Закривай!", написа във "Фейсбук" бизнесменът след последния съдийски сигнал.

По-надолу Найденов започва традиционно да отговаря на фенските коментари, като срещу един от тях запалянковците спонсорът на "червените от Бистрица написа: "Гаден, долен армеец съм".