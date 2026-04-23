  • 23 апр 2026 | 10:36
fame отива под наем в K27 за PGL Астана

Отборът на K27 привлече под наем Пьотр "fame" Болишев от тима на Virtus.pro до края на май. 23-годишният играч заменя Карим "relaxxie" Мифтахов и ще помогне на тима по време на турнира по CS2, организиран от PGL в Астана.

След това 23-годишният руснак ще се завърне в състава на VP. Това ще бъде един от първите големи шампионати на K27, като опитът в Tier 1 на Болишев със сигурност ще бъде от полза, имайки предвид и това, че преди години стана носител на MVP приза в ESL Challenger Atlanta.

Снимка: HLTV

